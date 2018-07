Napoli, ok del Betis per il pagamento dilazionato di Fabian Ruiz

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'affare si farà al 100%, ma emergono novità per quanto riguarda l'arrivo di Fabian Ruiz. Secondo quanto riferito da Il Mattino, il Napoli non ha pagato al Betis la clausola rescissoria da 30mln di euro che scadeva ieri. C'è però l'accordo con il club spagnolo, che permetterà di dilazionare il pagamento, e che verrà formalizzato nelle prossime ore. Il giocatore sarà a Roma per le visite mediche prima del raduno di Castelvolturno. Lo riporta TuttoNapoli.net