Napoli, ora Gattuso può accelerare: oggi iniziano le sedute collettive

Per Rino Gattuso è arrivato il momento di fare un altro step. Con il via della Serie A atteso per il 13 o al massimo il 20 giugno, per il tecnico i giorni sono già contati per raggiungere una preparazione fisica adeguata per farsi trovare pronti per la prima partita. Già ieri ha atteso novità sulla validazione del protocollo per gli allenamenti collettivi, ma solo nel tardo pomeriggio è arrivata la comunicazione sul sito della federazione e quindi a Castel Volturno ulteriore seduta individuale: "La squadra ha svolto la sessione odierna a gruppi che hanno lavorato distribuiti sui 3 campi. Prima parte della sessione dedicata al riscaldamento con l'ausilio di un circuito atletico. Successivamente lavoro aerobico e serie di esercitazioni con passaggi. Chiusura con allenamento tecnico tattico a piccoli gruppi".

Già da oggi, però, dopo oltre due mesi e mezzo, a Castel Volturno dovrebbero rivedersi allenamenti collettivi con la chiusura con la classica partitella per un ritorno graduale alla normalità, seppur rispettando il dettagliato protocollo diramato ieri dalla commissione medico scientifica della federazione. Niente quarantena di squadra dopo un positivo, vera minaccia per lo svolgimento del resto della stagione, ma isolamento con controlli ogni 48 ore al resto della squadra che potrà continuare ad allenarsi, mentre era già stato fatto un passo indietro sul ritiro e sulle responsabilità ai medici. Passaggi necessari per la ripresa, ma soprattutto per evitare un nuovo stop del campionato mandando a monte il duro lavoro che da oggi inizieranno le squadre nei loro centri sportivi.