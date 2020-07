Napoli, ora il Manchester City fa sul serio per Koulibaly: può arrivare a offrire 82 milioni

Il Manchester City può arrivare a offrire 70 milioni di sterline (82 milioni di euro) per Kalidou Koulibaly. A fare il punto della trattativa è 'Gazzetta.it', che spiega come al momento la richiesta del presidente De Laurentiis resti sempre la stessa per il difensore senegalese classe '91: 100 milioni di euro.

Il club allenato da Guardiola con la riammissione in Champions vuole ora rinforzare la rosa con almeno tre nuove pedine. Ed è pronto a blindare anche Kevin De Bruyne con un nuovo contratto fino a giugno 2025.