Napoli, ora l'Europa League sia un vero obiettivo. Non come in passato

Fonte: Dal nostro inviato a Liverpool, Raimondo De Magistris

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ieri sera, appena conclusa l'avventura in Champions League, Carlo Ancelotti ha subito spostato il mirino. "Non sarà importante come la Champions, ma mi aspetto una squadra che adesso proverà ad arrivare in fondo in Europa League". Una dichiarazione rilasciata in conferenza stampa anche per evitare che la squadra, con la Juventus avviata verso la vittoria di un altro Scudetto, si ritrovi con un deficit di obiettivi già a metà dicembre.

L'Europa League come obiettivo prioritario della stagione non è una dichiarazione nuova. Ma sono frasi che guardano al recente passato, e anche ai risultati maturati negli ultimi anni, non trovano poi troppi riscontri nella storia recente del club. Un anno fa a Lipsia, ai sedicesimi di finale, la squadra partenopea allora allenata da Maurizio Sarri uscì quasi col sorriso sulle labbra. L'obiettivo principale era lo Scudetto e quindi, in maniera più o meno deliberata, si decise di abbandonare la seconda competizione continentale.

Non è stata la prima volta che ha visto il Napoli salutare l'Europa League appena iniziata la fase a eliminazione diretta: era capitato nel 2011, nel 2012 e nel 2016. Contro squadre che erano ampiamente alla portata degli azzurri ma che, per motivi diversi, non furono affrontate al 100%.

A conti fatti, l'unico anno in cui il Napoli ha davvero avuto nell'Europa League un obiettivo prioritario è stato nel 2014/15, l'ultima stagione con Rafa Benitez in panchina. L'eliminazione arrivò a un passo dalla finale, contro un Dnipro che fu anche favorito dalle decisioni arbitrali. Poco, decisamente troppo poco per una squadra che quasi sempre ha dichiarato massimo impegno in questa competizione, salvo poi snobbarla. Adesso, da febbraio in poi, che sia la volta buona.

Di seguito il dato.

Il Napoli in Europa League



Europa League 2010/11: uscito ai sedicesimi di finale

Europa League 2012/13: uscito ai sedicesimi

Europa League 2013/14: entrato ai sedicesimi, uscito agli ottavi

Europa League 2014/15: uscito in semifinale

Europa League 2015/16: fuori ai sedicesimi

Europa League 2017/18: entrato ai sedicesimi, uscito ai sedicesimi