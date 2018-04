Napoli, ora tocca a te: Sarri, bunker per la rimonta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gli ultimi dettagli li sistemerà questa mattina. Si tratta di piccole cose, perché il piano d’assalto per battere la Fiorentina ce l’ha pronto già da giorni. È meticoloso, Maurizio Sarri, in genere non trascura nulla, prepara le partite analizzando ogni particolare: figurarsi adesso che il campionato è giunto alle battute finali e il suo Napoli è in lotta per lo scudetto e si ritrova a meno 4 dalla Juve, riporta La Gazzetta dello Sport.

La tensione è alta, c’è un’intera città in fermento e lui si è prodigato tanto in settimana, perché l’esaltazione della gente non contagiasse la squadra. Troppo importante questo finale di stagione per farsi distrarre da tutto quanto avviene fuori dai confini del centro sportivo. Oltre quella sbarra c’è il suo bunker, è lì che trascorre buona parte della sua giornata, concentrandosi sul lavoro quotidiano ed è lì che sta definendo il sogno scudetto, alternando Castel Volturno con le sedute casalinghe.