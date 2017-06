Napoli, ore decisive per il nodo Reina: il mercato non può attendere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La giornata di oggi potrebbe essere già decisiva per il futuro di Pepe Reina. Il Napoli non può più attendere per definire il futuro del portiere, in un senso o in un altro, avendo la necessità di far partire realmente il mercato ed andare a concretizzare anche le altre operazioni portate avanti. Il club azzurro ha bisogno di mettere un punto alla vicenda Reina per una questione di budget, da allargare poi anche agli altri ruoli da coprire, ma anche per la lista dei 25 che cambierebbe i piani in base alla scelta di puntare su un Under o un numero uno esperto ed a seguire dalla permanenza o meno di Sepe che è un prodotto del settore giovanile.

Le parti continuano a dialogare, ma tra oggi ed al massimo inizio della settimana prossima si attende un summit decisivo. Reina è sotto contratto fino al 2018, chiede però almeno un ulteriore anno di contratto ed il Napoli al momento non sembra disposto ad offrire questo agognato biennale, se non spalmando l'ingaggio attuale su più stagioni. Parallelamente il club non è intenzionato neanche a liberarlo a zero, valutando il cartellino qualche milione di euro, quindi non è escluso che l'agente presenti delle offerte ricevute in queste settimane. Se fino a qualche settimana lo scenario sembrava quello di una permanenza, piazzando alle spalle dello spagnolo un giovane da far crescere, al momento l'ipotesi più accreditata porta invece ad un addio.