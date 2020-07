Napoli-Osimhen, attesa la fumata bianca. Cifre e dettagli del colpo più costoso di sempre

Il Napoli fiuta il colpo. Dopo giorni di trattative, attese, visite cittadine e incontri faccia a faccia, entro la fine di questa settimana dovrebbe arrivare la definitiva fumata bianca per Victor Osimhen. Il Napoli era già convinto da tempo, il giocatore ha detto sì al progetto azzurro dopo giorni di riflessioni e cambi di entourage. In ballo restava da definire la situazione col Lille, club proprietario del cartellino, ma anche questo ostacolo sembra oramai quasi superato. E proprio per questo motivo è partita la volata finale.

Il sì a bordo di uno yacht - Gerard Lopez, ricco presidente del Lille, nelle scorse ore era arrivato in Sardegna col suo lussuoso yacht per trascorrere qualche giorno in relax. E magari pure pensare al lavoro. Tant'è che nelle scorse ore il numero 1 transalpino è stato raggiunto in acque sarde dalle altri parti in causa: il giocatore, i suoi agenti e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. E lì, fra un pranzo ed un tuffo, è facile immaginare come le parti siano arrivate ad un accordo di massima. Il Lille partiva da una valutazione del cartellino di 60 milioni di euro, il Napoli puntava allo sconto. La società di De Laurentiis ha fin da subito spinto forte, solo così si spiega l'esborso più alto della storia del club. Alla fine le parti si sono incontrate su una valutazione di circa 50 milioni di euro ai quali dovranno essere aggiunti dei bonus. E il giocatore? Per Osimhen è pronto un ricco quinquennale da 2,5 milioni a salire con bonus alla firma.

Di Ounas e Gabriel Magalhaes se ne parlerà più avanti - In ballo i due club hanno anche altre questioni: il Lille vuole Adam Ounas, valutato dal Napoli 25 milioni di euro. Gli azzurri, invece, hanno individuato in Gabriel Magalhaes il rinforzo difensivo giusto in caso ci fosse bisogno di sostituire Koulibaly. Inizialmente queste due operazioni sembrava potessero rientrare nella trattativa Osimhen, ma così non sarà: il Lille aveva necessità di chiudere subito una cessione pesante per non sgarrare davanti al fair play finanziario "interno" alla Ligue 1, da qui l'accelerata sul fronte Osimhen. Solo su quello, almeno per il momento.