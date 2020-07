Napoli, Osimhen "convinto" da Koulibaly sul tema razzismo in Italia

Oggi Victor Osimhen, attaccante del Lille, viene dato come prossimo a vertire la maglia del Napoli. Alcuni giorni fa, però, queste certezze non vi erano, principalmente a causa dei dubbi del nigeriano in merito al tema del razzismo. Un ostacolo che il club azzurro, stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, ha superato grazie alla collaborazione di Kalidou Koulibaly. Il colosso della difesa avrebbe avuto dei contatti con Osimhen per convincerlo della bontà della scelta di Napoli per il suo prossimo step in carriera.