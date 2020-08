Napoli, Osimhen diventa una maxi-operazione col Lille: ora spazio alle cessioni

vedi letture

Il Napoli torna in campo, stasera contro la Lazio per chiudere un campionato già da un pezzo senza più nulla da dire, ma la vigilia è stata caratterizzata esclusivamente dall'annuncio di Victor Osimhen e dalla soddisfazione di Aurelio De Laurentiis manifestata in più interviste. Alle 15 è arrivato l'atteso tweet del presidente del Napoli e soltanto più tardi, quando sono trapelati ulteriori dettagli, è venuta fuori la portata della trattativa, ancora più complessa di quello che si immaginava col passare dei giorni senza l'annuncio. Il Napoli s'è assicurato il classe '98 nigeriano per 80mln di euro, la cifra da settimane rilanciata dai media francesi, ma che in realtà è comprensiva di quasi 10mln di euro di bonus (difficili da raggiungere, legati alla Champions a partire dai quarti) e scenderà virtualmente intorno ai 50mln di euro. Parallelamente, infatti, un'altra maxi-operazione porterà Karnezis e 3 giovani (Manzi, Palmieri e Liguori) al Lille per - secondo Sky - una ventina di milioni di euro per una plusvalenza piena a bilancio.

Soddisfatto De Laurentiis, ha sottolineato di aver accontentato Giuntoli e Gattuso che hanno spinto per Osimhen, prima di mettere in standby il mercato dopo l'investimento più caro della storia del club partenopeo: "Boga? Ora il Napoli deve vendere. Senza la Champions mancheranno 100mln, non volevamo acquistare senza vendere eppure abbiamo già piazzato un colpo da 80mln". Ed in effetti il Napoli, considerando anche Rrahmani e Petagna presi a gennaio, è già oltre i 30 elementi e prima di altri arrivi vuole sfoltire la rosa: sugli esterni con le cessioni del rientrante Ounas e di Younes, a centrocampo del separato in casa Allan ed in attacco ha la valigia pronta da settimane Milik, in scadenza di contratto e già in parola con la Juventus. Per il polacco De Laurentiis però non intende arretrare o perdere il braccio di ferro sulla valutazione: "Milik? E' da tempo sul mercato, da quando lo conosco gli chiedo di prolungare. Andrà via al migliore offerente, ma non si fanno sconti a nessuno. Altrimenti resterà a Napoli pure senza rientrare tra le scelte dell'allenatore".