Napoli, Osimhen in città: è il prescelto per sostituire Milik

Tutto su Victor Osimhen. Il Napoli stringe per l'attaccante classe '98 del Lille, 18 gol e 6 assist in stagione prima della sospensione della Ligue1 e da pochi giorni premiato come miglior giocatore africano del campionato, che ieri a sorpresa s'è presentato in città. Il talento nigeriano è arrivato a Napoli intorno alle 13.10 insieme alla compagna, ma di certo non solo per visitare le bellezze della città considerando la presenza anche dei suoi due procuratori e la trattativa più che avviata con il club partenopeo che lo ritiene da mesi il prescelto per sostituire Arek Milik che non rinnoverà il contratto e verrà messo sul mercato.

Non ci sono ancora gli accordi definitivi tra le parti, ma il Lille ha autorizzato il viaggio e potrebbe accontentarsi di una cifra inferiore ai 60mln di euro (ma non è escluso l'inserimento di Ounas nell'affare, che piace molto al club francese e viene valutato una ventina di milioni). Col giocatore i discorsi sono avviati anche sull'ingaggio (intorno ai 3mln di euro con i bonus), al punto che si vocifera di un contatto con Rino Gattuso sia nel lockdown che ieri sera mentre oggi potrebbe fare tappa a Capri, dove attualmente è presente anche De Laurentiis. Lo stesso percorso proprio dell'attaccante che andrà a sostituire: Milik fece tappa in città per poi spostarsi a Capri, proprio poco prima della firma, prendendo l'eredità di Higuain. Il Napoli ha le idee chiare, vuole chiudere subito per Osimhen, mettersi al riparo da rilanci dalla Premier ed evitare un'altra beffa come accaduto per Pépé. Del resto è impossibile per il club attendere prima l'addio di Milik, già svalutato da un contratto in scadenza 2021 che porterà a trattative molto lunghe se non addirittura ad un braccio di ferro per evitare contropartite da Juventus ed Atletico Madrid.