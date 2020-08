Napoli, Osimhen: "Io il più pagato dal club? Non mi interessa il denaro, felice di essere qui"

Anche il fattore economico trova spazio nelle risposte di Victor Osimhen, nuovo attaccante del Napoli, presentato oggi alla stampa direttamente da Castel di Sangro: "Essere qui per me è un grande salto, ho grandissimi compagni di squadra. Non mi interessa del denaro, quello che conta per me è fare grandi cose come calciatore. Sono stato sempre convinto che Napoli fosse la migliore scelta per me e per il mio futuro. Sono davvero eccitato di avere questa possibilità".