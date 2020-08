Napoli-Osimhen, l'intermediario: "ADL investirà, altrimenti non avrebbe speso così tanto per lui"

Andrea D'Amico, intermediario nella trattativa che ha portato Victor Osimhen al Napoli, ha parlato così del nuovo acquisto azzurro e, soprattutto, delle strategie di mercato del club di De Laurentiis: "Non hanno speso così tanti soldi per poi mettergli attorno una squadra di poco conto. I partenopei vogliono tornare in Champions League, fare investimenti che diano soddisfazione subito, ma che siano anche un patrimonio per la società. De Laurentiis sa che per fare una stagione di un certo profilo bisogna fare degli investimenti e poi sperare che il mercato dia i suoi frutti. La Juventus con dei campioni simili è uscita agli ottavi e ha perso la Coppa Italia contro il Napoli, quindi non tutte le stagioni sono perfette", le sue dichiarazioni a Radio Punto Nuovo.