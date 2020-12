Napoli, Osimhen out altre tre partite: probabile il suo rientro con la Lazio il 20 dicembre

Il rientro in campo di Victor Osimhen si avvicina ma Rino Gattuso dovrà fare a meno del suo attaccante almeno per altre tre partite. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli il centravanti nigeriano non verrà infatti convocato né per la partita d'Europa League di giovedì né per i due match di campionato di domenica prossima e il mercoledì successivo. Molto probabilmente ci sarà, invece, con la Lazio il 20 dicembre.