Napoli, Osimhen salta l'Europa League. A rischio anche la sfida col Crotone

Victor Osimhen non è ancora pronto per tornare in campo dopo l'infortunio alla spalla destra subito in Nazionale. Secondo quanto riportato da Radio Punto Nuovo, l'attaccante nigeriano quasi sicuramente non verrà convocato per la sfida contro l'AZ in Europa League in programma per giovedì e sarebbe anche in dubbio in vista della sfida di campionato contro il Crotone.