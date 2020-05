Napoli, Ospina e il Barcellona in Champions: "In una partita secca può succedere di tutto"

vedi letture

David Ospina, portiere del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi anche sull'imminente finale di stagione che vedrà gli azzurri impegnati tra Coppa Italia, campionato e Champions: "Fino a oggi c'era il dubbio su quale sarebbe stata la prima partita, adesso invece sappiamo che cominceremo in Coppa Italia contro l'Inter. Abbiamo due settimane per dare il massimo e arrivare pronti alla partita".

Quanta è la voglia di far bene in questo finale e di provare a tornare in Champions?

"In questo momento siamo in una posizione di classifica media. Dovremo approfittare della ripartenza per seguire il mister per arrivare più in alto possibile".

Pensate di poter battere il Barcellona in Champions?

"Vediamo prima come ripartiamo con Coppa Italia e campionato, poi avremo modo di pensare a questa partita speciale. In una partita secca può succedere di tutto".