Napoli-Ospina, fiducia totale: superato Karnezis e pronto alla Champions

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fiducia totale da parte di calciatori e allenatore nei confronti di David Ospina dopo l'esordio col Milan. Il portiere colombiano non è esente da errori, ha rimediato due reti evitabili, ma - secondo La Gazzetta dello Sport - in questi giorni tutti gli sono stati vicini e le gerarchie sono ormai chiare: sarà Ospina il vice Meret, l'ex Arsenal ha superato Karnezis e potrebbe anche debuttare in Champions League all'esordio. Tutto dipenderà dal rientro di Meret che sicuramente avverrà dopo la sosta.