Napoli, Ospina: "Pronti per la Coppa Italia. E spero si possa arrivare in fondo al campionato"

David Ospina, portiere del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli ripartendo dalla ripresa del campionato e della Coppa Italia: "E' una bella notizia. Speriamo che vada tutto bene e che si possa arrivare in fondo al campionato. Nell'ultimo periodo sono stato bene perché ero insieme alla mia famiglia. Però avevamo molta voglia di riprendere a giocare e ora dobbiamo fare il massimo per arrivare alla gara contro l'Inter".

Pronti per tornare in campo con la Coppa Italia?

"Ora pensiamo a quello. Fino a oggi c'era il dubbio su quale sarebbe stata la prima partita, adesso invece sappiamo che cominceremo con i nerazzurri. Abbiamo due settimane per dare il massimo e arrivare pronti alla partita".

Quanto sarebbe importante vincere un trofeo?

"Abbiamo questa possibilità ed è sicuramente un bell'obiettivo. Di fronte abbiamo una squadra forte come l'Inter ma sappiamo di poter raggiungere la finale".

Quanta è la voglia di far bene in questo finale e di provare a tornare in Champions?

"In questo momento siamo in una posizione di classifica media. Dovremo approfittare della ripartenza per seguire il mister per arrivare più in alto possibile".

Com'è il suo rapporto con Gattuso?

"Stiamo facendo bene con lui. Ci dà fiducia e chiede di lavorare bene: è importante".

Pensate di poter battere il Barcellona in Champions?

"Vediamo prima come ripartiamo con Coppa Italia e campionato, poi avremo modo di pensare a questa partita speciale. In una partita secca può succedere di tutto".

Meret può diventare tra i più forti d'Europa?

"Io sono convinto di sì. Sta lavorando bene e se continua così diventerà un portiere importantissimo per l'Italia. Il nostro è un bel rapporto".

Quale portiere in Serie A stima più degli altri?

"Dico Meret. E' un bravo ragazzo e un ottimo portiere. Poi c'è Donnarumma, anche lui è un bravo ragazzo ed è forte".

Lei dà consigli a Meret?

"Sì ci parliamo molto durante gli allenamenti. Lui ascolta perché è molto intelligente. Ha talmente tante qualità che farà cose eccezionali".