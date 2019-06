Napoli, Ospina può restare: Ancelotti verso la conferma dei tre portieri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tante trattative aperte in entrata ed in uscita, ma Napoli che è attivo anche per confermare David Ospina, a tutti gli effetti tornato all'Arsenal dopo questa stagione. Non è infatti scattato il riscatto automatico per il portiere colombiano classe '88 e quindi per il suo cartellino il club partenopeo tratterà con l'Arsenal. Sarebbe diventato del Napoli alla 25esima presenza, ma Ospina ne ha totalizzate 24 prima di dover rientrare in Colombia per gravi problemi familiari, tra l'altro dopo altre gare saltate in precedenza per il pericoloso colpo alla testa subito contro l'Udinese.

Il portiere colombiano ha convinto il Napoli. Ancelotti ha potuto contare sulla sua esperienza con continuità soprattutto nella prima fase della stagione, permettendo a Meret di recuperare nel migliore dei modi dal suo infortunio che nascondeva diverse insidie. Ma anche più avanti, alternandosi col giovane estremo difensore in caso di impegni ravvicinati. Nonostante non sia in prospettiva il numero uno designato ed inamovibile, il colombiano s'è trovato bene in squadra ed in città e per questo il club proverà a rilevare il cartellino dai gunners, nonostante anche l'attuale terzo Karnezis si sia fatto trovare pronto nelle rotazioni di Ancelotti. 3,5mln di euro la cifra stabilita con l'Arsenal per il riscatto che non è scattato e che il Napoli potrà anche provare ad abbassare visto che non rientra nei piani degli inglesi.