Napoli, Ospina: "Quando tocca a me mi preparo e do il massimo. Siamo una squadra forte"

vedi letture

David Ospina, portiere del Napoli decisivo nel finale, dopo la vittoria sul campo del Bologna è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Facciamo sempre di tutto per aiutare la squadra. Quando c'è l'opportunità mi preparo bene e faccio il massimo per il Napoli. Cosa manca? Credere in noi stessi. Bisogna credere in noi stessi al 100%, abbiamo una grande squadre e giocatori di qualità. Bisogna credere a questo".