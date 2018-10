© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta alcune dichiarazioni di David Ospina, portiere del Napoli, rilasciate durante i suoi impegni con la Nazionale: "Devo dare il massimo per convincere l'allenatore, sono qui per giocare, come devono fare tutti. Meret? E' un bene per il Napoli avere tutti a disposizione. Alex è un talento, dobbiamo farci trovar pronti. Garella? Ho chiesto più informazioni su di lui. Ho visto alcune immagini, in effetti aveva quello stile, è stato un grande portiere. Io, però, ho il mio. PSG? Conosco bene Cavani, l'ho affrontato mille volte in Francia".