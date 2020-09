Napoli, Ospina spegne le polemiche: "Con Meret ottimo rapporto, è un grande talento"

David Ospina, portiere del Napoli, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto della situazione in casa azzurra

“Con Meret c’è un grande rapporto, lo aiuto per migliorare”. Così parla David Ospina, portiere del Napoli, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto della situazione in casa azzurra, partendo dal ballottaggio con l’ex Spal: “Abbiamo un grande rapporto e questo è fondamentale. Sono sempre pronto ad aiutarlo quando ne ha bisogno. È un grande talento".

Sulla prima gara di campionato

“Vincere la prima è importante, ti dà fiducia, ma sappiamo che manca ancora tanto. È stato fatto tanto lavoro ed abbiamo gli uomini giusti per disputare un grande campionato. Avere gente come Manolas e Koulibaly è importante, lavoriamo per non subire gol anche perché in attacco abbiamo calciatori che possono risolvere le partite. Il primo obiettivo è tornare in Champions League, ma vogliamo lottare anche per il campionato".

Sull’impatto di Osimhen

“È molto importante avere questi calciatori. È un ragazzo davvero tranquillo, sta facendo vedere la sua velocità e la sua forza”

Sugli obiettivi del Napoli

“Vincere quest’anno? Certo, dobbiamo pensare a vincere perché abbiamo grandi calciatori ed un grande allenatore, pensiamo di gara in gara. Ora la testa è già al Genoa”.