© foto di Daniele Buffa/Image Sport

David Ospina è pronto a rinnovare il suo contratto con il Napoli e sta aspettando solo di raggiungere il numero di presenze necessario per essere riscattato dall'Arsenal. A confermare la sua volontà di continuare a vestire la maglia azzurra ci ha pensato il padre del portiere che ha parlato così ai microfoni di Radio Crc: "È contento di giocare nel Napoli ed è quello che vuole. Anche la società ha inviato segnali positivi. Ci dà molta allegria perché anche i bambini sono felici di vivere in una città come Napoli".