© foto di Imago/Image Sport

Ostacolo Manchester United per il Napoli. Come riporta il Sun, i Red Devils si sarebbero infatti inseriti con forza tra gli azzurri e il talento del PSV Hirving Lozano, per il quale è pronta un'offerta ben superiore ai 40 milioni di euro prospettati da De Laurentiis. Questa stagione, d'altronde, è stata proprio quella della consacrazione del messicano, autore finora di 19 reti e 9 assist in 34 presenze coi biancorossi.