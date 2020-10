Napoli, ottime notizie per Insigne: il recupero può essere anticipato. Primo test il 17 ottobre?

Ottime notizie da Castel Volturno. Emerge infatti un certo ottimismo nello staff medico e tecnico del napoli e anche nell’entourage di Lorenzo Insigne in vista del suo rientro in campo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea come probabilmente un primo test, se le condizioni lo consentiranno, possa esserci per il debutto stagionale in Europa League, al San Paolo il prossimo 17 ottobre. Quella sera il Napoli affronterà gli olandesi dell’Az Alkmaar e Gattuso magari potrebbe convocare il giocatore, e nella ripresa potrebbe dare qualche minuto al suo capitano per ritrovare la gamba giusta. Se questo percorso non incontrerà intoppi o imprevisti, Insigne potrà poi rientrare titolare la domenica successiva, il 25, a Benevento.