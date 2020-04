Napoli, ottimismo per tre rinnovi: Zielinski e Maksimovic a un passo, Fabian in attesa

In casa Napoli c'è il discorso rinnovi in sospeso, visto che lo stop dovuto all'emergenza Coronavirus ha fermato ogni trattativa. Il club azzurro ne stava parlando con Piotr Zielinski, in scadenza 2021, per il quale il più è fatto e adesso regna l'ottimismo. Si tratta ancora con Fabian Ruiz (scadenza 2023), corteggiato dalle big di Spagna, ma per il quale non c'è fretta. Infine rinnovo fatto per Nikola Maksimovic: a maggio dovrebbe arrivare la firma. A riportarlo è il Corriere dello Sport.