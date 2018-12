Napoli, Ounas al 45': "Non è ancora finita, manteniamo l'attenzione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

All'intervallo il Napoli è in vantaggio contro il Frosinone. Adam Ounas, attaccante azzurro, al 45' è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Ho fatto due gol in questa porta, mi porta fortuna, ma spero di segnare ancora di più al San Paolo. Non è finita la partita. Il Frosinone gioca abbastanza bene, noi dobbiamo fare attenzione ai contropiedi e ai cross per il loro attaccante, che è forte di testa. Dobbiamo chiudere velocemente la gara".