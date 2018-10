Napoli, Ounas: "Ancelotti dà fiducia a tutti. E oggi è andata bene"

Fonte: tuttonapoli.net

Adam Ounas, autore del gol che ha sbloccato il match, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss al termine della convincente vittoria contro il Sassuolo: "Nell’azione del gol ho visto che il centrocampista voleva giocare la palla all’indietro, allora l’ho recuperata, sono riuscito a saltare l’avversario e ho fatto gol. Poi abbiamo sbagliato alcune occasioni, siamo rientrati nel secondo tempo con un gol di vantaggio, ci abbiamo riprovato, alla fine Lorenzo è entrato e ha fatto da solo il secondo gol. Il mister mi ha schierato davanti, ieri in allenamento abbiamo provato quella posizione, ho provato a fare il meglio ed è andata bene. Ancelotti è un allenatore che dà fiducia a tutti i giocatori, noi dobbiamo giocare bene e lavorare ancora per arrivare al nostro livello. Ora andrai in Nazionale? Sì, sono felice, è la mia seconda convocazione, speriamo di vincere".