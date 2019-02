© foto di Insidefoto/Image Sport

L'attaccante del Napoli Adam Ounas, intervenuto a Sky, ha così parlato dopo il 4-0 di Parma: "E' il momento migliore da quando sono a Napoli. Fare due gol di fila è magico".

Ti aspettavi di giocare dal 1' oggi?

"No, il mister fa le sue scelte e io le accetto. Lo ringrazio perché mi sta facendo giocare un po' di più, io cerco di ripagare la sua fiducia coi gol. Siamo molti in avanti, tutti dobbiamo cercare di segnare quando giochiamo. Oggi ne abbiamo segnati quattro, vuol dire che siamo in fiducia".

Che cosa ti aspetti dalla gara con la Juve?

"Loro sono a +13, dobbiamo dare il meglio per tentare di vincere. Non vogliamo che facciano punti a casa nostra".