Adam Ounas, esterno offensivo del Napoli, ha parlato al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli paragonando il suo impiego in questa prima parte di stagione - con Carlo Ancelotti in panchina - a quello della scorsa annata, quando sulla panca partenopea c'era Maurizio Sarri. "L'anno scorso non ho giocato molto, quest'anno ho già disputato la metà dei minuti fatti lo scorso anno. Se continuo a fare bene in allenamento sono pronto ad aiutare la squadra, quando entro o quando gioco dall'inizio", le parole del calciatore algerino.