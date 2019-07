Napoli, Ounas nell'affare Veretout. Altrimenti si vira su Pulgar

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli cerca rinforzi in attacco, ma non solo. La Gazzetta dello Sport evidenzia l'interesse per Jordan Veretout della Fiorentina, nel mirino anche di Roma e Milan. Se tra Cristiano Giuntoli e Dnaiele Pradè emergeranno interessi compatibili (ad esempio Adam Ounas), bene, altrimenti già le alternative sono pronte.

Una di queste porta a Erick Pulgar, cileno del Bologna, centrocampista protagonista anche in Copa America. Per lui i felsinei hanno fissato una clausola a 12 milioni di euro.