Adam Ounas è in uscita dal Napoli e nelle prossime ore potrebbero arrivare importanti novità. Secondo quanto riportato da Il Mattino il club azzurro sarebbe infatti vicino all'accordo con il Lille per il passaggio dell'esterno in Ligue 1.

La formula - Il franco-algerino partirà in prestito oneroso fissato a 3 milioni di euro con il diritto di riscatto in favore dei transalpini fissato a 22 milioni, esercitabile durante la prossima estate.