Napoli, Ounas via solo in prestito secco. Il Cagliari accetta la formula

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Grande protagonista in Coppa d'Africa, tutt'altro che sicuro di restare a Napoli. Il club campano ha deciso di cedere l'algerino Adam Ounas, ma lo farà soltanto in prestito e non a titolo definitivo: in piena corsa adesso c'è il Cagliari, che sarebbe disponibile ad accettare questo tipo di formula per acquistare l'attaccante azzurro. Lo riporta Il Mattino.