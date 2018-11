Napoli, pali e muro gialloblù: brutto pareggio col rischio contraccolpo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla ripresa dopo la sosta, arriva subito una brutta frenata per il Napoli. La squadra di Carlo Ancelotti non va oltre lo 0-0 in casa col Chievo, non riuscendo a segnare in casa dopo quasi un anno. Gli azzurri scivolano quindi a -8 dalla Juventus, che viaggia ad un ritmo insostenibile per chiunque considerando i principali campionati europei, l'Inter accorcia a -1 anche se il margine sulla zona Champions resta importante con sette punti. Il Napoli dovrà superare la delusione per la mancata vittoria - proprio quando a livello di calendario la strada sembrava mettersi in discesa - prima di tutto a livello psicologico perché mercoledì - in una gara che si preannuncia piuttosto simile tatticamente - in palio ci sarà un'inaspettata qualificazione in un girone infernale.

Rammarico per Ancelotti soprattutto per il primo tempo, quando la gara era più aperta rispetto al secondo tempo col Chievo tutto piazzato nella propria area di rigore. Il Napoli si porterà dietro il rammarico di due pali, di Insigne e Koulibaly, 19 angoli senza trovare un episodio per sbloccarla ed un'imprecisione nello stretto dovuta anche ad un terreno pesante e scivoloso per la forte pioggia. Nel mirino, come normale in questi casi, il turnover di Carlo Ancelotti che però rispetto ad altre gare pure più complesse ha cambiato meno uomini, probabilmente intuendo qualche pericolo nella prima gara post-nazionali. Tant'è che in attacco è partito dall'inizio Mertens, in questo momento davanti a Milik - lanciato nella mischia dopo un'ora di gioco per Ounas - a centrocampo con Diawara, che non ha brillato, è stato schierato Zielinski e non Rog come in altre sfide con le medio-piccole. Il cartellino rimediato da Diawara ha poi costretto il tecnico al cambio con Allan, così come Mario Rui per avere più spinta rispetto ad Hysaj, impedendo poi a Fabian di entrare. Ragionamenti in ogni caso da archiviare per evitare ulteriori contraccolpi in vista di mercoledì.