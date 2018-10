Napoli, palle inattive e Dzeko: Ancelotti ha le idee chiare sulla Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

Subito un altro big-match per il Napoli. La squadra di Ancelotti deve archiviare rimpianti e complimenti per la gara di Parigi perché al San Paolo arriva la Roma di Di Francesco e - proprio come negli ultimi anni - il confronto sembra andare oltre i tre punti: per i giallorossi sembra un'ultima spiaggia, trovandosi a -4 dal quarto posto e -7 dal Napoli. Per i partenopei è un viatico importante anche nell'inseguimento alla Juve perché sono già al penultimo scontro diretto (poi mancherà solo l'Inter a fine anno) ed a seguire il calendario proporrà solo medio-piccole e si complicherà invece per la capolista.

La squadra di Di Francesco è reduce dalla vittoria col CSKA Mosca, ma in precedenza dal duro ko interno con la Spal, e Carlo Ancelotti è stato chiaro in un forum ieri a Il Mattino: "Ha avuto alti e bassi, normali quando cambi molto, devi inserire tanti nuovi giocatori e cambi il centrocampo perdendo Nainggolan e Strootman, ma ha potenziale ed esperienza. Dobbiamo tenere sotto controllo Dzeko - ha proseguito -, poi sui piazzati sono fortissimi. Sarà un match appassionante". Le squadre in effetti sono totalmente diverse: da una parte la Roma è la squadra che ha segnato più gol (6) su calcio piazzato, dall’altra il Napoli è quella che ha ne ha realizzati di più su azione (16).

Anche per avere un saltatore in più dunque Ancelotti potrebbe sciogliere a favore di Milik il solito ballottaggio con Mertens su chi farà coppia con Insigne. Per il resto il dubbio riguarda il partner di Allan - inamovibile visto lo stato di grazia e la convocazione col Brasile - con Hamsik che sarebbe atteso da una gara storica (la 511esima in azzurro, agganciando il record-man Bruscolotti) ma che è insidiato da Diawara e Rog. Rispetto a Parigi a sinistra tornerà Zielinski mentre in difesa Hysaj si riprende una maglia ma il dubbio è se a destra come al solito o a sinistra per Mario Rui, lasciando spazio anche per il ritorno dall'inizio di Malcuit a destra.