Napoli, Palmiero si è distinto nel corso del ritiro: adesso potrebbe restare in rosa

Il Napoli ha comunicato all'agente di Luca Palmiero, centrocampista d 24 anni di proprietà azzurra che l'anno scorso ha giocato a Pescara ma che si è fatto notare in positivo nel corso del ritiro a Castel di Sangro, di aspettare almeno 10 giorni per decidere il suo futuro perché è possibile che alla fine possa essere trattenuto in rosa come uomo in più in mediana. A riportarlo è Tuttosport.