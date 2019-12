Napoli-Parma, formazioni ufficiali: Gattuso vara il 4-3-3. Brugman dal 1'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli di Rino Gattuso: per la prima volta. La squadra azzurra riparte dopo l'esonero di Ancelotti e lo fa con Callejon-Insigne nel tridente offensivo che avrà come riferimento centrale Milik. In difesa Mario Rui preferito a Hysaj sulla sinistra, con Di Lorenzo sulla corsia opposta e Kolulibaly-Manolas al centro. Centrocampo che ritrova Zielinski e Fabian Ruiz mezzali, con Allan perno centrale, differentemente a quanto avveniva con Sarri, che davanti alla difesa "gradiva" un giocatore del tutto diverso come Jorginho. Di seguito le prime scelte dell'ex tecnico del Milan per la sfida al Parma, in programma alle 18.30 al San Paolo:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Zielinski, Allan, Fabian Ruiz; Callejon, Milik, Insigne.

A disposizione: Ospina, Karnezis, Luperto, Hysaj, Elmas, Gaetano, Llorente, Lozano, Mertens, Younes.

Allenatore: Gattuso.

Nel Parma l'infortunio di Kucka ha tolto una delle poche alternative, con il perdurare del problema fisico a Scozzarella che ha fatto il resto. Ancora out Inglese e Karamoh, quindi l'undici è quasi obbligato: in difesa Darmian e Gagliolo agiranno sulle fasce, con Iacoponi e Alves centrali nella difesa a quattro davanti a Sepe, ex della gara. A centrocampo Brugman in cabina di regia con Hernani e Barillà ai suoi lati, mentre Cornelius darà un punto di riferimento offensivo alle scorribande di Gervinho e agli assist di Kulusevski.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Barillà, Brugman, Hernani; Kulusevski, Cornelius, Gervinho

A disposizione: Alastra, Colombi, Laurini, Dermaku, Pezzella, Grassi, Sprocati, Adorante.

Allenatore D'Aversa.