Napoli-Parma, le formazioni: Gervinho in panchina, turnover azzurro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci sono un paio di novità importanti nella formazione del Parma che tra circa un'ora affronterà il Napoli. Debutterà infatti in stagione Amato Ciciretti, proprio contro la squadra che detiene il suo cartellino, il Napoli. L'altra novità risponde al nome di Deiola, che rileverà Rigoni, il quale ha speso molto contro il Cagliari. Gervinho parte dalla panchina, ma il suo apporto potrebbe essere determinante a gara in corso. Non cambia nulla comunque dal punto di vista tattico per il Parma, che mantiene il suo solito 4-3-3. In difesa, Gobbi si riprende il posto da titolare a scapito di Dimarco. Nel Napoli. Nel Napoli tante le novità decise da Ancelotti: torna Milik, che farà coppia con Insigne, mentre sulle corsie laterali si adattano Zielinski e Fabian Ruiz, con Allan e Diawara al centro. Conferma per Koulibaly in difesa, troppo centrale per godere di un turno di riposo, anche con la Juve alle porte. Queste le formazioni ufficiali di Napoli e Parma, in campo al San Paolo alle 21 per la sesta giornata di Serie A:

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Allan, Diawara, Zielinski; Insigne, Milik.

A disposizione: D'Andrea, Ospina, Callejon, Verdi, Ounas, Luperto, Mertens, Hamsik, Hysaj, Rog, Albiol.

Allenatore: Ancelotti.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Gobbi; Deiola, Stulac, Barillà; Ciciretti, Inglese, Di Gaudio.

A disposizione: Frattali, Bagheria, Dimarco, Da Cruz, Ceravolo, Sierralta, Gazzola, Siligardi, Gervinho, Rigoni, Sprocati, Bastoni.

Allenatore: D'Aversa.