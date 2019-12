Napoli-Parma, le pagelle ai tecnici: Gattuso non incide, D'Aversa sbanca

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Comincia con una sconfitta l'avventura di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli. E' infatti il Parma ad imporsi nell'anticipo delle 18 al San Paolo, con una prova tutta cuore e grinta condita dal cinismo dei suoi gioielli Kulusevski e Gervinho, quest'oggi praticamente imprendibili. Per il tecnico degli azzurri una battuta di arresto pesantissima che porterà all'ennesima settimana dall'aria pesante a Castel Volturno. Di seguito i giudici ai tecnici delle due squadre:

GENNARO GATTUSO 5 - Difficile fare miracoli in tre giorni ma il Napoli di oggi è una copia leggermente più vogliosa di quello visto una settimana fa ad Udine, il che vuole dire che non c'è stata la reazione attesa nella squadra. Allo stesso tempo, con errori individuali come quelli di Koulibaly e Zielinski c'è davvero poco da fare: parte sullo 0-1 ma il suo 4-3-3 non convince, specie perché Callejon sembra il lontano parente della furia che arava la fascia destra con Sarri e Insigne ha troppa voglia di incidere, di dimostrare, al punto da essere tossica. Nel finale torna al 4-4-2, la pareggia, prova a vincerla e la perde: ai microfoni ammette che in questo momento la squadra non ha equilibrio.

Le pagelle del Napoli

ROBERTO D'AVERSA 7,5 - Non è un Parma scintillante nel gioco ma lo è assolutamente nella concretezza: sei punti in una settimana passata tra Genova e Napoli, 24 in classifica (tre più del Napoli) e una buona fetta di salvezza già in tasca. Con un altro risultato nell'ultima gara contro il Brescia la seconda parte di stagione potrebbe avere ben altri risvolti. Sfrutta alla perfezione le caratteristiche dei suoi, si gode Kulusevski, tenuto in campo fino alla fine pur non in condizione fisica scintillante e azzecca tutte le mosse nonostante perda Cornelius dopo un quarto d'ora. Senza Inglese, senza Karamoh, senza Kucka e senza Scozzarella è settimo in classifica, da solo, non raggiungibile da nessuno.