Napoli-Parma, probabili e ballottaggi: Milik dal 1'. Esordio per Ciciretti?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Napoli: Carlo Ancelotti prepara l'ennesima rivoluzione e rispetto alla formazione che ha vinto e convinto col Torino dovrebbe cambiare almeno cinque giocatori: ci saranno Mario Rui, Zielinski, Allan, Milik e Maksimovic dal 1', con Koulibaly in ballottaggio con Raul Albiol per una maglia del primo minuto. Possibile impiego dall'inizio anche per Malcuit, ballottaggio Hamsik-Fabian-Diawara.

Probabile formazione: Ospina; Malcuit, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Milik.

Ballottaggi:

Malcuit-Hysaj 60%-40%

Koulibaly-Raul Albiol 51%-49%

Hamsik-Fabian Ruiz-Diawara 34%-33%-33%

Callejon-Ounas 70%-30%

Parma: Meno dubbi per D'Aversa, che al San Paolo potrebbe però far ruotare i terzini. Possibile impiego dall'inizio di Ciciretti, in ballottaggio con Siligardi, al posto di Di Gaudio.

Probabile formazione: Sepe; Gazzola, Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Ciciretti.

Ballottaggi:

Gazzola-Iacoponi 60%-40%

Gobbi-Dimarco 60%-40%

Ciciretti-Siligardi 50%-50%