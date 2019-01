© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In casa Napoli tiene banco il caso legato ad Elseid Hysaj e il suo malcontento, espresso dal suo agente Giuffredi nella giornata di ieri. La Gazzetta dello Sport ne parla nella sua edizione odierna: "Hysaj, vicino l’estate scorsa al Chelsea di Sarri, sembra essere scivolato al terzo posto nelle gerarchie di Ancelotti per il ruolo di terzino destro e di conseguenza sta riflettendo sul da farsi. Difficile, comunque, che possa andar via a gennaio. Eventualmente, se ne riparlerà in estate vista anche la clausola rescissoria elevata presente nel contratto dell’ex empolese: 50 milioni".