© foto di Insidefoto/Image Sport

Ancora mercato sulle pagine del Mattino di oggi, in particolare riguardo le manovre del Napoli per rinnovare il contratto di José Maria Callejon. L'attuale scadenza è fissata per il 2020, ma la volontà di De Laurentiis è di prolungare di una o due stagioni facendo leva sulla volontà comune delle due parti di proseguire insieme un matrimonio che ormai dura dal 2013. A breve partiranno le grandi manovre con contatti tra il ds Giuntoli e l'agente dello spagnolo, Quillon.