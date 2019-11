Napoli, partono le raccomandate: Allan rischia di pagare più di tutti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Partono le raccomandate in casa Napoli. La Gazzetta dello Sport fa il punto sul turbolento stato della situazione in casa degli azzurri, che peraltro mercoledì sera torneranno a giocare in Champions League ad Anfield contro il Liverpool. Prima di tornare in Italia, il patron Aurelio De Laurentiis (che non dovrebbe seguire la squadra nella trasferta inglese), ha dato l'ok all'invio dei procedimenti necessari per l'attivazione del Collegio arbitrale, dopo l'ammutinamento che ha seguito il confronto interno contro il Salisburgo.

Allan paga più di tutti. Escluso Malcuit (assente per la rottura del crociato), le multe dovrebbero riguardare tutta la rosa dei partenopei, con una richiesta attorno al 25% dello stipendio mensile lordo. Per il centrocampista brasiliano, però, si dovrebbe arrivare al 50%: Allan pagherebbe infatti lo scontro fisico sfiorato con Edoardo De Laurentiis e le offese rivolte allo stesso vicepresidente. Tradotto in soldoni, fanno circa 200 mila euro per lui. In totale, le trattenute dovrebbero aggirarsi sui 2,5 milioni di euro.

È rottura. Da una parte e dall'altra, in questo momento manca il dialogo: il patron non avrebbe voluto sentire giustificazioni o ascoltare tentativi di confronto. I giocatori, viceversa, si sono attivati con i rispettivi agenti per cercare di capire quanti margini abbia effettivamente la società. Che non dovrebbe fermarsi alle multe: nel mirino anche il danno d'immagine recato alla società.