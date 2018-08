Passi avanti nella trattativa tra Manchester United e Napoli per il ritorno in Italia di Matteo Darmian, terzino destro che può giocare anche a sinistra. Come riporta il Corriere dello Sport, il club partenopeo è disposto a intavolare la trattativa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto pur di chiudere per una valutazione complessiva di 16-17 milioni di euro.

I red devils valutano Darmian 20 mln di euro, ma più della valutazione in questo momento l'ostacolo principale è rappresentato da José Mourinho, che deve dare il via libera alla cessione del laterale italiano.