© foto di Federico Gaetano

Come scrive questa mattina la Repubblica, potrebbe essere il centrocampo uno dei reparti della Fiorentina a cambiare maggiormente volto in estate. A tal proposito il Napoli ha fatto passi in avanti per Jordan Veretout, che gradirebbe la piazza partenopea: il ds azzurro Giuntoli tratterà con Pantaleo Corvino per una cifra attorno ai 25-30 milioni di euro. Apparentemente pochi, visti i tempi, ma sufficienti considerando il contratto del francese in scadenza nel 2021.