© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come si legge sulle pagine de Il Mattino De Laurentiis ha una certezza: ripartire da Zielinski per il prossimo ciclo partenopeo. Per questo motivo la scorsa settimana ha incontrato l'agente del polacco per discutere i dettagli del rinnovo del contratto fino al 2024. Ingaggio raddoppiato, da limare ancora di dettagli sulla clausola rescissoria e sul peso da dare alla questione diritti d'immagine legati alla multa post-ammutinamento che, anche, è stata oggetto del contendere tra il patron partenopeo e l'agente del polacco.