Napoli, pasticcio Uefa: costretto ancora ad allenarsi per una gara che non si giocherà

Il Napoli è la squadra italiana che più sta soffrendo l'incomprensibile scelta dell'Uefa di portare avanti più partite possibili, ignorando ciò che avviene nei singoli paesi che ormai quasi tutti hanno optato - o lo faranno nei prossimi giorni - per lo slittamento dei campionati. Gli azzurri oggi osserveranno un giorno di riposo, ma domani - come da programma già definito verso la sfida col Barcellona - saranno costretti a tornare in campo per una gara che resta in calendario ma che non si capisce come possa disputarsi. Ieri infatti è arrivato lo stop anche della Liga, altre leghe e federazioni - come la NBA e la Formula 1 hanno fermato tutto in pochissimo tempo dopo i primi casi - ma l'Uefa ha deciso di rinviare le decisioni sulle coppe europee ad una riunione fissata con tutte le componenti per martedì 17, alla vigilia di Barcellona-Napoli.

Ieri sono arrivate comunicazioni sulla gara della Juventus, in isolamento dopo il caso Rugani, ed il Real Madrid per lo stesso motivo. Nulla in merito alla sfida tra Barcellona e Napoli, con i blaugrana che tra l'altro recentemente hanno affrontato i blancos. I due club in giornata proveranno nuovamente a capire i margini per ricevere una comunicazione ufficiale senza arrivare inutilmente alla vigilia della sfida. Gli allenamenti non sono meno rischiosi delle partite in termini di contagio e, considerando i campionati fermi, anche i giocatori considerano illogico far arrivare il rinvio solo alla vigilia e fino a quel momento costringerli ad uscire di casa e vivere tutti insieme lo spogliatoio. Senza considerare il blocco spagnolo ai voli provenienti dall'Italia e la stessa situazione spagnola, in peggioramento giorno dopo giorno e che la prossima settimana rischia purtroppo di essere simile a quella attuale nel nostro paese.