Napoli, patto col Real Madrid per James: può arrivare a Ferragosto

© foto di J.M.Colomo

Aurelio De Laurentiis accompagnerà il Napoli a Marsiglia per l'amichevole contro l'OM e questo pare escludere sviluppi di mercato importanti a stretto giro di posta, ma il nome caldo resta quello ormai divenuto un tormentone negli ultimi due mesi: James Rodriguez. Stando a quanto riferito dall'edizione odierna de La Repubblica, non ci sarebbe mai stato uno scontro tra il patron azzurro e il collega del Real Madrid Florentino Perez, al di là di qualche schermaglia mediatica, forse più dettata da strategie che da malumore. Anzi, tra i due sarebbe in essere un patto tra gentiluomini: se il Real non riuscirà a vendere il cartellino del colombiano alle condizioni di Florentino (50 milioni cash), quest'ultimo si convincerà ad accettare l'offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto del Napoli, forte del 'sì' del giocatore.

Deadline anticipata - Inizialmente sembrava che il Real Madrid volesse chiudere la vicenda quanto prima, in virtù della bocciatura pubblica da parte del tecnico Zinedine Zidane. Secondo il quotidiano, invece, la deadline era stata fissata per il 22 agosto, anticipata però in questi giorni. Il motivo? La chiusura del mercato inglese (tra appena quattro giorni), momento in cui saranno riallacciati i rapporti tra Florentino e De Laurentiis, visto che sarà persa anche la speranza di ricevere una proposta dall'Inghilterra. Il Napoli, dunque, continua ad aspettare pazientemente, con ottimismo, consapevole che James Rodriguez vorrebbe tornare a lavorare con Ancelotti. A cavallo di Ferragosto, quando la squadra rientrerà dagli Stati Uniti per la doppia amichevole col Barcellona, l'affare potrebbe sbloccarsi.