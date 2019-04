© foto di Federico Gaetano

C'è un patto nato nello spogliatoio del Napoli in vista di queste due partite contro Chievo e Arsenal. A riferirlo è il Corriere dello Sport, che lo battezza 'patto di Verona'. Nasce nel ritiro azzurro, dove la squadra si trova da venerdì. E' all'ora della colozione che c'è stato un confronto tra tutti i calciatori, un tentativo anche per trasmettere ad Ancelotti sicurezza, per fargli capire che ognuno di loro ha capito l'errore commesso. Una sorta di alleanza per mettersi alle spalle le ultime tre brutte uscite e voltare pagina già oggi.