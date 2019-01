Napoli, Pavard per l'estate: ADL è pronto al sacrificio economico

© foto di Insidefoto/Image Sport

Napoli pronto a lanciarsi su Benjamin Pavard, a prescindere dalla permanenza o dall’addio in estate di Kalidou Koulibaly. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che racconta il grande apprezzamento di Cristiano Giuntoli per il difensore campione del mondo in estate con la Francia ed in forza allo Stoccarda. Per il classe ’96, spiega il quotidiano, il Napoli sarebbe disposto anche a qualche lucida follia sul piano economico.