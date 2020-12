Napoli, peggior prova stagionale ed altri due infortuni: oggi scatta il ritiro

Il peggior Napoli della stagione è crollato vistosamente sul campo della Lazio. La squadra di Rino Gattuso per la prima volta non è entrata mai in partita, sembrando stanca, spenta, trascinandosi errore dopo errore alla fine della gara senza avere neanche una reazione. Una prova disastrosa sotto ogni punto di vista che ha cancellato quanto di buono fatto nella gara precedente contro l'Inter, perdendo solo per una combinazione sfavorevole di episodi, e che può lasciare il segno anche dal punto di vista psicologico.

Ancora alle prese con i fastidi all'occhio, Rino Gattuso ha dovuto lasciare il post-partita al vice Riccio, ma la sua reazione al brutto atteggiamento visto all'Olimpico non s'è fatta attendere. Dall'allenamento pomeridiano di quest'oggi, la squadra resterà in ritiro al centro tecnico di Castel Volturno fino alla gara col Torino. Una sfida che ora assume un significato già di rilievo e che Gattuso affronterà senza Koulibaly e Lozano, usciti infortunati dall'Olimpico e che si aggiungeranno dunque a Mertens e Osimhen.

Le assenze dei giocatori più rappresentativi hanno cambiato inevitabilmente anche il volto alla squadra: rientrerà però Insigne, giocatore chiave anche vedendo le prove di Mario Rui e Zielinski, totalmente persi senza avere il loro punto di riferimento negli scambi stretti sulla catena mancina, ma sono state tante le scelte anche tecniche che non hanno convinto. Dall'assenza di Manolas, il più veloce sull'attacco alla profondità di Immobile, a quella di Demme, più a suo agio in costruzione di Fabian che fatica a ritrovarsi. E per lo sviluppo della manovra, ma anche per riservarsi un cambio offensivo, l'impiego di Elmas a sinistra probabilmente avrebbe dato più palleggio e permesso a Lozano di tornare a destra dove si esprime meglio. Problematiche che Gattuso affronterà, parallelamente a quelle mentali e fisiche di molti elementi giunti spremuti al termine del tour de force.